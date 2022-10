Domenica 2 ottobre è volta al termine la mostra di Michele Baretta.

Un artista a tutto tondo che ha dato tre settimane di lustro alla nostra città, grazie a questa esposizione attraverso la quale i suoi famigliari hanno voluto condividere con il pubblico tutta una serie di ritratti ed immagini femminili… non ha caso il tema della mostra è proprio stato “La figura femminile fra sacro e profano”.

Buon afflusso di pubblico e una gran bella partecipazione collettiva durante le scorse settimane. Di questo ne sono stati molto felici gli organizzatori, nonché parenti dell’artista.

“Siamo davvero contenti di come è andata e ci teniamo a ringraziare tutto il pubblico che ha partecipato e che è venuto a visitare la mostra: sia chi già conosceva Michele Baretta, che chi ancora non sapeva chi fosse. Siamo anche molto felici di aver potuto allestire l’esposizione in una cornice così bella come Palazzo Einaudi, che ha fatto sì che le opere rendessero al meglio nel loro splendore – ha affermato la famiglia all’unisono -. Un grosso grazie va poi al Comune di Chivasso per aver concesso il patrocinio e desideriamo anche ringraziare il Vicesindaco Pasquale Centin e gli Assessori Gianluca Vitale e Tiziana Siragusa per essere intervenuti all’inaugurazione, e il Consigliere Regionale Gianluca Gavazza per aver anch’egli partecipato e per aver tenuto tutti e tre i discorsi introduttivi. Grazie poi all’Agricola per aver preso parte all’evento attraverso la presenza del Vicepresidente Walter Gamba e della Bela Tolera Melissa Bertaina. Davvero un sentito grazie, di cuore, a tutti”.

Commenti