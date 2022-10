Come preannunciato nel corso della nostra intervista del mese scorso, l’attore e regista chivassese Victor Vegan sta per realizzare un docufilm sulla vita della Beata Bartolomea Carletti di Chivasso, dal titolo provvisorio “Bartolomea Carletti, la venerabile serva di Dio”. Il regista fa sapere il film si svilupperà in un unico episodio, ambientato nel xv secolo.

Le riprese, che si svolgeranno nel chivassese, avranno inizio il 15 gennaio 2023 e termineranno a fine aprile dello stesso anno, principalmente di domenica dalle 14.30 alle 18. Il casting è previsto per mercoledì 19 ottobre nei locali della Marconi, in via Torino 41, a Chivasso, dalle ore 15 alle 18.30.

Per il docufilm la Victor Vegan Productions ricerca le seguenti figure: uomini e donne (attori e attrici) dai 18 agli 80 anni principalmente di corporatura asciutta ed esile, senza tatuaggi, piercing, ricostruzione unghie, ciglia marcatamente ritoccate, capelli con meches, senza tagli moderni e colorazioni, perché non adeguati allo stile dell’epoca.

Inoltre: uomini e donne in grado di praticare antichi mestieri (fabbri, artigiani della terracotta, armaioli, artigianato del vimini, musicisti di musica antica); minori ragazzi e ragazze dai 6 ai 15 anni di corporatura molto asciutta ed esile. Il regista, infine, sottolinea che la ricerca è principalmente rivolta ai residenti e/o domiciliati in Piemonte e che al momento non è prevista retribuzione.

Per informazioni ulteriori inviate una fotografia intera ed un primo piano alla seguente email: hashlamah.italy@gmail.com, scrivendo nell’oggetto età, residenza o domicilio.

