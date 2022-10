Venerdi 7 ottobre ha fatto tappa all’ospedale di Chivasso il laboratorio mobile dell’AISC, l’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci.

Lo scompenso cardiaco è la condizione nella quale il cuore non riesce a pompare in modo soddisfacente nel resto dell’organismo una quantità di sangue adeguata.

Per tutta la mattinata l’equipe coordinata dal primario Claudio Moretti ha sottoposto gratuitamente a screening ed ECG piu di 60 persone.

Lodevole iniziativa corroborata da pillole informative tenute dal dottor Moretti che ha spiegato cosa sia lo scompenso cardiaco, come si manifesta e come si previene: molto importante è l’attività fisica, basta una camminata di 40 – 50 minuti al giorno per fare una buona prevenzione.

