Grazie al “Dòm’S”… Chivasso “beve bene”.

Il “Bar Duomo”, nel marzo 2018, ha cambiato pelle, si è rinnovato e si è trasformato in “Dòm’S” (acronimo di “Drinks oltre misura”). Oggi è un locale di tendenza che non ha nulla da invidiare a realtà più blasonate di grandi città come Milano, Torino e Bologna, ad esempio.

Questo a dimostrazione del fatto che non è assolutamente vero che ciò che nasce in provincia non può essere innovativo, alla moda e di alta qualità. La realtà è ben diversa e “Dòm’S” ne è la prova lampante.

Il barman di punta del locale, con l’appoggio insostituibile dei suoi colleghi, ha portato a Chivasso un nuovo modo di “bere bene”… fatto di studi, esperimenti e creazioni da vero bartender.

L’“lllegal”, il “Dott. Kraken”, il “Bellina” o la “Stay Colada”, e molti altri, ci fanno conoscere una nuova era di drink facili da bere, ma al contempo raffinati ed eleganti. Un qualcosa che fa la differenza rispetto ai soliti drink, quelli che vengono generalmente proposti nei classici bar.

I famosi “Caipiroska”, “Moijto” e “Piña Colada” ecc sono stati sostituiti da questi ultimi… che ne hanno ripreso i gusti, ma rendendoli più attuali e più moderni. E questa è la chiave per il salto di qualità.

Simone, detto “Fiamma”, è colui che, con le sue esperienze milanesi e torinesi, saprà individuare i vostri gusti e vi stupirà con le sue creazioni su misura. Affidatevi a lui e ne rimarrete ampiamente soddisfatti.

Raluca è colei che, con la sua esperienza pluriennale, saprà accogliervi ed indirizzarvi in questo viaggio di nuove proposte che vorrete affrontare, abbandonando o, in alcuni casi, affiancando i vostri gusti alle novità proposte.

Questo locale è riuscito a sopravvivere a tutti i periodi negativi che si sono susseguiti negli ultimi trent’anni, rinnovando più volte i suoi ambienti e adattandosi ai cambiamenti. E oggi è ancora qui… meglio di prima e punta sempre più in alto.

Ma non solo drink… Il “Dòm’S” si è rinnovato anche nelle proposte culinarie, alternando ai pranzi di lavoro una nuova linea di “appetizer” o “tapas” che, oltretutto, sono un ottimo accompagnamento per suoi nuovi drink.

Quello che è sempre stato “apericena” ora è ben altro, si tratta infatti di alimenti preparati in base alle esigenze del cliente. Completamente curati, soprattutto nei particolari.

Beppe e Raffaella Sartori sono i titolari di questa piccola, ma grande, attività di provincia e sono convinti che nulla potrà essere perfetto, ma sarà sempre migliorabile. Perchè è il tentativo di raggiungere la perfezione che rende l’uomo soddisfatto del proprio operato e differente da chi, invece, questa lotta giornaliera la subisce o la abbandona.

INFO: “Dòm’S”; indirizzo: piazza della Repubblica 8A; telefono: 0119102185; e-mail: domsdrink2018@gmail.com ; Facebook: “Dòm’S”; Instagram: “dom_s_chivasso”

Commenti