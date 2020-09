CHIVASSO. “Dance ABC Dance” ha presentato la novità dell’anno: il “Gyrotonic”

Anche durante il lockdown possono venire fuori idee entusiasmanti, soprattutto quando nei propri pensieri la passione per lo sport e per il benessere delle persone sono prioritari. Questo è ciò che è successo nell’associazione “Dance ABC Dance” e sabato scorso hanno presentato la novità dell’anno.

“Durante il periodo di chiusura attività e di incertezza più totale ci siamo chiesti cosa sarebbe potuto servire per migliorare noi stessi ed il nostro corpo. E così, grazie ai consigli di Maurizio Chisari, mio stimato collega ‘GYROTONIC EXPANSION SYSTEM®’ ed ex ballerino, abbiamo ideato questo progetto e abbiamo introdotto all’interno della nostra associazione il ‘GYROTONIC EXPANSION SYSTEM®’, appunto. Il tutto è stato organizzato insieme a Laura Ullio, mia storica insegnante e direttrice tecnica di ‘Dance ABC Dance’” racconta Fabio Guidoccio, istruttore presso l’associazione.

Ad occuparsi di questa nuova attività sarà proprio Fabio. Un ragazzo che ha cominciato a ballare danze latino americane all’età di 5 anni, che ha partecipato a gare e campionati portando a casa ottimi risultati. Solare, sportivo, socievole, molto stimato anche come dj. Nel 2012 è entrato nella compagnia “Latin Cafè” approfondendo lo studio di molti generi di danza; nel 2015 è entrato a far parte dei corsi professionali del “Teatro Nuovo” di Torino diplomandosi a pieni voti come danzatore contemporaneo professionista. “La passione per la danza e lo sport mi ha portato a decidere di continuare gli studi prendendo un nuovo brevetto, di modo da poter ampliare le mie conoscenze ed aiutare tutte quelle persone che vogliono conoscere meglio il proprio corpo – spiega Fabio Guidoccio –. ‘Gyrotonic’ è un metodo unico, adatto a sviluppare le potenzialità dell’atleta (e non solo) attraverso movimenti che danno maggiore flessibilità della colonna, maggiore estensione articolare, controllo della postura, e possono portare beneficio a chi soffre di dolori articolari. Il punto di forza di questo metodo è l’unione di allenamento del corpo con il respiro consapevole, ecco perchè ho deciso di intraprendere la carriera in questo nuovo ed innovativo ambito” spiega ancora. “Gyrotonic” sarà attivo e praticabile a partire dal 21 settembre, presso il campus delle associazioni, casetta numero 17. Per informazioni chiamare il 3387388991.

