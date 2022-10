CHIVASSO. Il 3 ottobre da nove anni a Lampedusa si ricordano le vittime del naufragio del 2013 in cui morirono 368 persone.

La Federazione delle chiese evangeliche in Italia, grazie al suo programma migranti e rifugiati, Mediterranean Hope, presente sull’isola con un osservatorio permanente dal 2014, proporrà una commemorazione interreligiosa organizzata con la Parrocchia di San Gerlando Lampedusa, Arcidiocesi di Agrigento, l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, con la partecipazione della Chiesa Anglicana d’Inghilterra e dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia. Il momento in memoria delle persone morte nel 2013 – e di [...]