CHIVASSO. E’ uscito in questi giorni, pubblicato all’albo pretorio, il bando “Buoni Sport alle famiglie chivassesi”.

Tra le iniziative a favore della popolazione economicamente svantaggiata e residente nel Comune di Chivasso, anche per l’anno scolastico in corso, l’amministrazione comunale dispone l’erogazione di Buoni Sport alle famiglie con figli e bambini in affido di età compresa tra i 6 e i 13 anni: serviranno per dare un sostegno alle spese per le attività sportive tenute dalle associazioni sportive dilettantistiche locali durante la stagione sportiva 2021/2022.