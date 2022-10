Venerdì 14 ottobre è stato benedetto il pilone votivo del Beato Angelo Carletti sito in via Papa Giovanni XXIII.

A celebrare la benedizione è stato il Prevosto Don Davide Smiderle. Alle 16.30 si è tenuto il Santo Rosario, mentre alle 17.00 la Santa Messa.

Il pilone è stato completamente ristrutturato e riportato al suo originario splendore. Il restauro è stato ideato e realizzato da Paolo Cesarato con Giuseppe Oliveiro e Giovanni Lorenzetto. La pittura murale è stata, invece, realizzata ad opera di Giacomo Giordano e il tutto è stato reso possibile grazie anche al contributo dei fedeli.

A presenziare alla funzione e alla benedizione anche il Sindaco Claudio Castello e il Consigliere Comunale Giovanni Scinica, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Sono inoltre accorsi numerosi fedeli per rendere omaggio al Santo e per ammirare l’opera, abilmente restaurata da mani esperte, ed ora nuovamente a disposizione di tutti per raccogliersi in un momento di preghiera e di adorazione.

Un bell’esempio di come insieme, e armati di buona volontà e buone intenzioni, si possa riqualificare un angolo della nostra città, apportando un beneficio alla comunità religiosa e non.

