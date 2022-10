“AVULSS” ha festeggiato i suoi 40 anni di servizio sul territorio e ha deciso di organizzare un incontro per ringraziare le tante persone che l’hanno aiutata a crescere e a migliorarsi durante questo lungo percorso.

Sabato scorso, 8 ottobre, presso il Teatro Parrocchiale dell’Oratorio di Chivasso, è stato un momento di festa per tutta l’associazione. Un momento di gioia e di condivisione, che ha visto la presidente “AVULSS”, Giulia Menchetti, fare gli onori di casa e spiegare come per onorare questa “missione” sia necessario stare “al passo con i tempi”.

“La carta del volontario ‘AVULSS’ recita che egli è una persona che, per libera scelta, risponde alla chiamata di servire i fratelli, di essere segno fecondo d’amore, promotore e donatore di speranza. Pertanto deve ascoltare, sollevare, confortare e soprattutto deve inventare ed animare continuamente cose nuove davanti a situazioni nuove per costruire una società dove vengano aggredite le cause di malattia, di sofferenza, povertà ed emarginazione. I nostri volontari, da oltre 40 anni, stanno camminando lungo questo solco tracciato dal nostro fondare, Don Giacomo Luzietti – ha spiegato la Menchetti -. Per stare ‘al passo con i tempi’, e per farlo in maniera adeguata, abbiamo goduto delle competenze di tante persone professionalmente preparate che ci hanno formato, supportato, consigliato: sacerdoti, medici, infermieri, assistenti sociali, funzionari e amministratori comunali, ma anche persone appartenenti ad altre organizzazioni come, ad esempio, la Croce Rossa. Cerchiamo di mantenere questo ‘passo’ da 40 anni anche grazie a questi preziosi consulenti ed a qualità come capacità, volontà e dedizione dei volontari aderenti… Ecco da dove nasce il desiderio di dire ‘grazie’ a tutti, ovvero fondatori, volontari, professionisti e amministratori di enti od organizzazioni, con l’obiettivo finale di esprimere un sentimento forse un po’ in disuso in questo tempo di tensioni e paure: la riconoscenza. Grazie davvero a tutti voi che, a vario titolo, siete qui ora, ma anche a chi non ha potuto presenziare. Grazie di cuore”.

Il motto “AVULSS” è “lavorare insieme per servire meglio” e pertanto, a corollario dell’incontro, è stato invitato il giornalista Giuseppe Valesio per proporre la sua visione sull’importanza del lavoro, contenuta anche nel suo recente libro “I ricami dell’anima”.

Un pomeriggio intenso, al quale hanno preso parte anche, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, gli assessori Gianluca Vitale e Tiziana Siragusa e i consiglieri Giovanni Scinica e Cristina Peroglio. Sono intervenuti poi Annalia Giliberti (presidente del Forum del Volontariato Interregionale del Piemonte e della Valle d’Aosta), Gerardo Gatto (presidente del Centro Servizi Vol.To), Maria Paola Tripoli (presidente del Servizio Emergenza Anziani Torino e presidente di Orizzonti di Vita Piemonte), Renato Dutto (presidente Uildm – sezione chivassese Paolo Otelli), Bruna Marino presidente Unitre Chivasso), Annalisa De Col (ex consigliere comunale) e Rita Ippolito (direttore medico presidio ospedaliero di Chivasso).

I soci fondatori “AVULSS”, grazie ai quali tutto è cominciato, sono stati insigniti di un riconoscimento e sono stati ringraziati per il lavoro svolto. Loro sono: Maria Squara Dellarole, Mariangela Capello, Franco Piacentini, Caterina Gerardi, Susanna Muguiro, Ida Serafino, Olga Scapino e Ida Marcer Torchio.

A chiusura dei festeggiamenti, domenica 9 ottobre, c’è stata poi la S. Messa voluta per ringraziare dei 40 anni donati e per ricordare i volontari che non sono più qui.

