Cena e spettacoli sotto le stelle a Cavagnolo. Dietro gli slogan e gli hashtag #ritrovarsi #ritornare, torna dopo il successo della prima edizione il “Confluenze Festival”. Un’edizione speciale, quella che si aprirà ufficialmente nel prossimo fine settimana, perché coincide con il primo, vero, ritorno alla normalità dopo mesi segnati dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

C’è tanta voglia di fare festa, di stare insieme, di recuperare il tempo perduto e i momenti conviviali tipici dell’estate.

E’ con questo spirito che il Comune di Cavagnolo, i commercianti dell’associazione Cavagnolo.Com e i volontari della Pro loco, dell’associazione culturale “Gabo”, del Gruppo Artistico Teatrale GAT e della Polisportiva Cavagnolese hanno pensato, studiato, realizzato, un programma che permetterà di vivere momenti di svago e allegria per un mese intero, dal 26 giugno al 24 luglio.

Serate di musica, di spettacoli, di cabaret, di tifo per la nostra nazionale di calcio impegnata agli Europei. Ma anche, e soprattutto, serate di ottima cucina con la “Cena sotto le stelle” in piazza Vittorio Veneto a Cavagnolo.

Serate in completa sicurezza, che si svolgeranno fino al limite della capienza consentita, e nel rispetto delle norme vigenti.

A tutti gli eventi è richiesta la prenotazione obbligatoria e verranno riservati posti prioritari a chi si prenota alla “Cena sotto le stelle”.

“Siamo felici di proporvi la nuova edizione di “Confluenze festival” con spettacoli, proiezioni e “cene sotto le stelle”, in collaborazione con le Associazioni, i Ristoratori e i Commercianti locali e con il contributo di enti pubblici e sponsor privati – spiega il sindaco di Cavagnolo, Andrea Gavazza -. Gli eventi si svolgeranno in piazza Vittorio Veneto e in diversi scenari sul territorio, dal parco di Villa Martini ai giardini della RSA “Cesare Pavese” fino ai sentieri intorno a Santa Fede. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito nel limite dei posti disponibili: ringraziamo di cuore tutti i volontari che si impegneranno nella manifestazione. Adesso è ora di ritrovare la giusta socialità, oltre a tutto il resto. C’è bisogno di svago e di cultura con eventi da vivere al meglio e in sicurezza, insieme”.

“Confluenze Festival” prenderà il via nel prossimo fine settimana.

Il programma degli eventi

Sabato 26 giugno

“Cena sotto le stelle” in piazza Vittorio Veneto, a cura dell’azienda agricola Angelo Nicola. Prenotazione su due turni: ore 19 e ore 20. Menù: antipasto misto (carne cruda, lingua al verde, insalata russa); agnolotti di carne al sugo d’arrosto; volata di vitello arrosto con contorno; panna cotta. Prenotazione obbligatoria al numero 349.4699211. A seguire, alle 21, l’associazione culturale Gabo presenta il concerto della scuola di musica CMP.

Domenica 27 giugno

In piazza Vittorio Veneto, dalle ore 15,30 alle ore 18.30 laboratori artistici Kids, gratuiti per i bambini dai 7 ai 12 anni, su prenotazione, in partnership con APS FraLeNubi.

Ritorna la “Cena sotto le stelle” a cura del Caffè Ristorante Italia. Prenotazione su due turni: ore 19 e ore 20. Menù: tris antipasti di mare (alici marinate, insalata di mare, insalata esotica); frittura di pesce. Prenotazione obbligatoria al numero 389.6903677. A seguire, alle 21, “Voce degli Eventi” presenta il “Contest Canoro VDME7 Voci di Mezza Estate”.

Domenica 4 luglio

Dalle ore 18.30, CIFRA (Collettivo Itinerante Formazione Ricerca Azione) propone Danza e Teatro “Iperbosco” lungo i sentieri intorno a Santa Fede, con ritrovo all’area verde di via San Lorenzo. Prenotazione consigliata a cifradanzateatro@gmail.com oppure al numero 340 5903937. Performance artistiche realizzate da un numeroso collettivo di artisti: danzatori, attori, circensi, musicisti. Parole, storie, danze e canti s’intrecciano col paesaggio creando quadri differenti, in piena immersione nella natura. Al termine rinfresco in Abbazia proposto dalla Comunità Siloe.

Martedì 6 luglio*

“Cena sotto le stelle” in piazza Vittorio Veneto, a cura dell’Agriturismo del Luogo. Prenotazione su due turni: ore 19 e ore 20. Menù: carpione di milanese e zucchine; insalata di fagioli, tonno e cipolle; tomini al bagnato rosso e verde; finissima di lonza con pomodorini, rucola e balsamico; risotto alle zucchine e erette aromatiche; creme caramel. Prenotazione obbligatoria al n. 011.9151106. Dalle 21 si potrà assistere, su maxitelo 6×4 metri, alla semifinale degli Europei di calcio.

*(la serata si svolgerà mercoledì 7 luglio in caso di eventuale qualificazione della Nazionale Italiana)

Venerdì 9 luglio

Dalle 21, l’RSA Cesare Pavese” presso il giardino della residenza per anziani, in via XXIV Maggio, propone il concerto del trio vocale “The Sublimes”: durante la serata saranno riproposti i successi dei più grandi gruppi vocali femminili a partire dagli anni Trenta fino ai giorni nostri.

Sabato 10 luglio

Dalle 21, nel parco di Villa Martini “pic-nic in villa” a cura de Il Particolare”. Due i menù, a scelta. Quello tradizionale prevede: julienne di tacchino con verdure croccanti; vitello tonnato; insalata gianduia; insalata di riso verelè; tonno di coniglio con verdure grigliate; bunet al fondente; acqua; grissini. Il menù vegetariano prevede: insalata di formaggi, sedano verde, noci e pepe rosa; carpaccio di carciofi e petali di parmigiano; insalata gianduia; insalata di riso verelè; tomini con verdure croccanti; bunet al fondente; acqua; grissini. Prenotazione obbligatoria al n. 349.6054220. A seguire, dalle 21, nel Parco di Villa Martini il Gruppo Artistico Teatrale GAT di Cavagnolo propone una serata con Beppe Crovella al pianoforte per un tributo a Battiato e Morricone.

Domenica 11 luglio

“Cena sotto le stelle” in piazza Vittorio Veneto, a cura del Caffè Ristorante Italia che propone la gran frittura di pesce (prenotazione obbligatoria al n. 389.6903677) e Il Particolare che propone il fritto misto alla piemontese (prenotazione obbligatoria al n. 349.6054220). Prenotazione su due turni: ore 19 e ore 20. A seguire, dalle 21, la Polisportiva Cavagnolese e Magic Crazy Sound propongono, su maxitelo 6×4 metri, la visione della Finale degli Europei di calcio.

Sabato 17 luglio

“Cena sotto le stelle” in piazza Vittorio Veneto a cura di Ytaly pizza. Nel menù pizza, patatine fritte, anguria e dolci preparati da Bar Kaffé89 Pasticceria (prenotazione obbligatoria al n. 340.7470330). Prenotazione su due turni: ore 19 e ore 20. A seguire, dalle 21, la Polisportiva Cavagnolese propone una serata di allegria con il comico, attore e cabarettista, noto al grande pubblico per Zelig (VIDEO), Colorado e tanti altri programmi televisivi, Stefano Chiodaroli.

Sabato 24 luglio

Gran finale con l’ultima “Cena sotto le stelle” in piazza Vittorio Veneto a cura di Ytaly pizza. Nel menù arrosticini e patatine fritte oppure nuggets di pollo e patatine fritte più i dolci preparati da Bar Kaffé89 Pasticceria (prenotazione obbligatoria al n. 340.7470330). Prenotazione su due turni: ore 19 e ore 20. A seguire la musica travolgente del “Lido 2.0”: in piazza party, music & drink dedicato ai coscritti 2002/2003.

A tutti gli eventi del Confluenze Festival ingresso gratuito fino al limite della capienza consentita. Posti prioritari a chi si prenota alle “Cene sotto le stelle” nelle modalità indicate. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti.

