CAVAGNOLO. Concluso il “Confluenze Festival” lo scorso fine settimana, che ha tenuto compagnia a tutti i cavagnolesi e non solo per il mese di luglio, dal prossimo fine settimana è già tempo di festa patronale.

Cavagnolo festeggia Sant’Eusebio e lo fa con un ritorno al passato, un passato che è semplicemente e meramente “pre-Covid”.

Tornano, dopo un anno di pausa forzata per la pandemia, le costine, gli spiedini, le salamelle della Pro loco di Roberto Sesia, vero must della cinque giorni che ogni anno segna l’inizio delle vacanze di molte famiglie del paese ma anche delle vicine Brusasco, Brozolo, Lauriano, Monteu da Po e Verrua Savoia.

La patronale di Sant’Eusebio ritorna nella consueta formula vincente: tre serate gastronomiche e tre con musica da ascolto.

Si parte sabato 31 luglio con la cucina della Pro loco: agnolotti, costine, salamelle e patatine sono le specialità che verranno servite in piazza Vittorio Veneto su due turni (alle 19.30 il primo e alle 20.45 il secondo). La prenotazione è obbligatoria, a causa dei posti limitati, chiamando il numero di telefono 3473676332. Possibilità di asporto dalle 18.15 alle 19.15.

Dalle 21 concerto “Cover Pink Floyd” con “Interstellar”.

Domenica 1 agosto, alle ore 10, Santa Messa in onore del Santo Patrono. In serata, pizza in piazza con forno a legna a cura di Ytaly Pizza (prenotazione al numero telefonico 340 7470330). A seguire serata con musica da ascolto con Antonio Martignon e Yuli Gonzalez.

Le specialità della Pro loco tornano lunedì 2 agosto, con gli stessi orari e le stesse modalità del sabato: la serata sarà dedicata alla memoria di Massimo Garabello e sul palco si alterneranno i “Libera Uscita” per un tributo a Ligabue e gli “Standing Ovation” con il tributo a Vasco Rossi.

Martedì 3 agosto ritorna la pizza in piazza di Ytaly, con la stessa modalità della domenica sera, e la serata sarà allietata dalla musica e dal sax di Carlo Bellani.

Mercoledì 4 agosto gran finale in serata con gli agnolotti, le costine, le salamelle e le patatine della Pro loco (stessa modalità delle serate precedenti) e con la musica di Loris Gallo.

Durante tutta la durata della patronale in piazza Vittorio Veneto sarà allestito il Luna Park.

Gli organizzatori spiegano che sarà richiesta la scrupolosa osservazione delle normative Covid vigenti.

