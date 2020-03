Ripartono i campionati. Sul sito piemontevda.it arriva la comunicazione ufficiale sulla ripresa dell’attività nel prossimo fine settimana, con il calendario “saltato” nello scorso week end.

Questo Comitato Regionale,

Tenuto conto del Decreto emesso dal Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2020, riportato sulla Gazzetta Ufficiale, relativo alle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, il quale sancisce che il Piemonte rientra tra le Regioni in cui si applicano le generiche misure adottate a livello nazionale e pertanto non è soggetto a specifici provvedimenti;

Rilevato che il Presidente della Giunta Regionale Alberto Cirio nel Decreto n. 24 del 1 marzo 2020, ha adottato esclusivamente provvedimenti in merito alla sospensione delle attività didattiche nei giorni 2 e 3 marzo non prevedendo limitazioni allo svolgimento delle ordinarie attività sportive

DISPONE

che, non essendoci elementi ostativi, l’attività agonistica venga calendarizzata come di seguito specificato, tenuto conto che nel momento in cui gli Enti governativi competenti Stato/Regione dovessero adottare specifiche determinazioni, il Comitato Regionale provvederà a fornire puntuale informazione.

Venerdì 6 marzo 2020

SERIE C 1 CALCIO A 5 – 7^ RITORNO

Sabato 7 marzo 2020

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI – 8^ RITORNO

CAMPIONATO ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI – 8^ RITORNO

UNDER 21 CALCIO A 5 – 6^ RITORNO

Domenica 8 marzo 2020

CAMPIONATO ECCELLENZA – 7^ RITORNO

CAMPIONATO PROMOZIONE – 7^ RITORNO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 7^ RITORNO

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE F – 8^ RITORNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – 4^ RITORNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GIRONI G e H – 6^ RITORNO

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE – 7^ RITORNO

CAMPIONATO JUNIORES FEMMINILE – RECUPERI

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI – 8^ RITORNO

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI – 8^ RITORNO

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALI – 8^ RITORNO

CAMPIONATO UNDER 15 SECONDE SQUADRE – 4^ RITORNO

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE – 6^ RITORNO

CAMPIONATO UNDER 14 INTERR.LE SOC. PROF. – 6^ RITORNO

CAMPIONATO UNDER 14 SECONDE SQUADRE – 2^ RITORNO

CAMPIONATO UNDER 13 INTERREGIONALE – 6^ RITORNO

UNDER 15 CALCIO A 5 GIRONE A – 6^ RITORNO

UNDER 15 CALCIO A 5 GIRONE B – 8^ RITORNO

Lunedì 9 marzo 2020

SERIE C 2 CALCIO A 5 – 7^ RITORNO

SERIE D CALCIO A 5 – 6^ RITORNO

Le ulteriori giornate da recuperare relativamente all’attività di Calcio a 5 (Trofei, Play Off e Serie D) verranno rese note successivamente, mentre si confermano le gare infrasettimanali fissate per le giornate del 3 e 4 marzo

Commenti