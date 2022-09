“Per l’occasione abbiamo scelto una location particolare: la cena si terrà alla ex birreria Broglio, locale storico dei Balmetti. Abbiamo allestito i tavoli nel cortile esterno ed è già quasi tutto pronto” ha spiegato Federico Fiorina, membro del comitato Amis dij Balmit, parlando della cena in bianco che avrà luogo venerdì 9 settembre dalle 20.30 in poi.

Nel fine settimana, infatti, i borgofranchesi, tutti rigorosamente vestiti di bianco, avranno l’opportunità di partecipare a una cena interamente organizzata dal comitato, nel contesto degli storici Balmetti, le caratteristiche cantine naturali di Borgofranco ricavate nella roccia.

Il [...]