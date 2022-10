Borgofranco d’Ivrea punta sul turismo, è ufficiale, e nel farlo arriverà anche una mano da parte dell’Europa.

Questo, quanto deciso lunedì 3 ottobre durante l’incontro telematico di presentazione del progetto TIC, Turismo Immersivo Culturale.

Al meeting in questione hanno partecipato l’amministrazione borgofranchese, Formont – Per il Futuro Punta in Alto (associazione dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia) e Cœur de Tarentaise, insieme di alcuni dei comuni dell’oltralpe francese.

Il progetto rientra all’interno di ALCOTRA 2021 – 2027, uno dei programmi di cooperazione transfrontaliera europea che copre il territorio alpino tra la Francia e l’Italia.

Gli [...]