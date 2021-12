Buona la prima per i Borello Kangaroos di ATP Gassino Torinese che nella giornata di sabato 27 novembre sono andati a vincere con il punteggio di 62-70 sul campo dell’Auxilium Valdocco.

Ottimo esordio nel campionato CSI per i biancorossi collinari, sempre in vantaggio per tutti e quattro le frazioni di gioco. L’allenatore dei Kangaroos è contento per il risultato finale, ma non per la prestazione dei suoi ragazzi: le trame di gioco preparate nelle sessioni settimanali di allenamento, infatti, si sono viste ben poco sul parquet, [...]



