Si sono chiusi martedì 13 luglio i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2021-22. Ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di Ammissione ai Campionati, sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, per via telematica, le richieste di iscrizione dalle società.

Per quanto riguarda la Serie A2, la FIPAV ha confermato la partecipazione del Club Italia al campionato, mentre la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese, neopromossa [...]