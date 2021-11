VERCELLI. E’ in programma sabato 18 dicembre l’Election Day per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vercelli. Il presidente Eraldo Botta ha firmato il decreto di convocazione dei comizi elettorali e di istituzione dei seggi, che saranno aperti in quella data dalle 8 alle 20.

Tutti i sindaci e i consiglieri degli 82 Comuni del Vercellese saranno chiamati a rinnovare il Consiglio provinciale ma non il presidente della Provincia, che rimarrà Botta per altri due anni.

Vengono così recuperate le elezioni che erano state rinviate due volte nel corso del 2020 e 2021 per l’emergenza sanitaria [...]