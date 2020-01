UISP. Dall’Attività Fisica Adattata alla Ginnastica Rilassante Mindfulness: tutti i corsi in programma

Con la ripresa delle attività istituzionali per questo nuovo anno sportivo 2019/2020, a seguito del breve periodo di sospensione natalizia, sono anche ricominciati i corsi dedicati al benessere psico-fisico promossi dal Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso. In primis abbiamo i corsi di Attività Fisica Adattata, uno dei punti di forza del Comitato insieme ai Progetti Educativi, che vengono proposti in collaborazione con l’ASL TO4 da poco meno di un decennio, ovvero dal 2011. L’AFA è pensata in modo particolare per coloro che hanno ridotte capacità motorie conseguenza di condizioni croniche come artrosi del rachide, delle anche e delle ginocchia, esiti stabilizzanti dell’ictus cerebrale, malattia di Parkinson, diabete e sedentarietà. Proprio per questo motivo l’Attività Fisica Adattata è sì rivolta in modo particolare ai soggetti over 65, ma può portare utili benefici anche a color che, pur essendo più giovani, svolgono una vita sedentaria lamentando dolori articolari e/o difficoltà di movimento. L’attività permette inoltre di evitare l’isolamento sociale, portando anche a fare nuove conoscenze, con un conseguente beneficio non solo fisico, ma anche psicologico. Per conoscere i giorni e i Comuni a voi più vicini in cui si svolgono i corsi di AFA è possibile consultare il nostro sito internet www.uispsettimocirie.it, rivolgersi alle nostre segreterie, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 contattando i numeri 011/92.03.302 – 348/32.11.936 per la sede di Ciriè e 011/80.28.895 – 393/93.20.803 per quella di Settimo, oppure consultando il sito www.aslto4.piemonte.it: nel box “Informazioni per il Pubblico” è possibile trovare il “Catalogo dei Progetti di Promozione della Salute” con una sezione dedicata all’AFA.

Sempre pensando al benessere sia fisico che mentale, prosegue anche il progetto “Muoviti al Dega!” promosso dal Comitato Ciriè Settimo Chivasso e sostenuto dalla Cooperativa Il Margine, con il patrocinio del comune di Settimo Torinese, dell’Unione NET, dell’ASL TO4 e del DEGA Urban Lab, attivato all’inizio di questo anno sportivo 2019/2020. Un corso che propone una disciplina un po’ particolare, ovvero la Ginnastica Rilassante Mindfulness: circa 40 minuti di esercizi mirati allo scioglimento delle fasce muscolari e delle articolazioni in modo molto dolce, seguiti da 20 minuti di meditazione, creando così un perfetto connubio tra attività fisica ed equilibrio psicologico. Per svolgere l’attività, il Comitato Territoriale si avvale della disponibilità e della competenza degli istruttori di una delle sue numerose società affiliate, la MeetLab, esperta in questa disciplina. “Muoviti al Dega!” coinvolge direttamente i soggetti affetti da disabilità di cui si occupa la Cooperativa Il Margine, che da più di 30 anni si pone l’obiettivo di avvicinare anche i soggetti più svantaggiati alla conduzione di una vita normale, ma è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa particolare disciplina. L’attività si svolge tutti i martedì mattina, dalle 10.00 alle 11.00, all’interno del Parco A. De Gasperi di Settimo Torinese: con il bel tempo è possibile praticare gli esercizi all’aperto, mentre in caso di pioggia o di temperature eccessivamente rigide, la lezione si svolgerà al chiuso presso i locali del DEGA Urban Lab. Il costo dell’attività è di 10 euro mensili ai quali, al momento della prima iscrizione, occorre aggiungere quello della tessera assicurativa. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 393/83.76.555 oppure inviare una mail all’indirizzo cirie@uisp.it.

