TORINO. M’illumino di meno, Intesa Sanpaolo spegne luci grattacielo

Intesa Sanpaolo aderisce alla campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico “M’Illumino di Meno” , in programma il 6 marzo, con numerose iniziative. A Torino, in particolare, l’illuminazione di alcune aree del grattacielo, luogo di lavoro per 2.000 dipendenti del Gruppo e sede di incontri ed eventi per la cittadinanza, verrà interrotta dalle 20.30 alle 6.00 del giorno successivo e anche il Museo del Risparmio spegnerà le luci esterne dalle ore 18.00 alle 19.30.

