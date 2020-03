TORINO. Coronavirus, Ascom sulle chiusure: “Tutti vuol dire tutti!”

Coronavirus, la presidente provinciale Ascom Maria Luisa Coppa interviene sulle chiusure disposte dal Governo: “Così è un pasticcio.

Quando noi abbiamo detto “Chiudere tutti x riaprire prima” intendevamo altro. Ci vuole subito la #chiusuratotale per due settimane delle attività economiche, senza tutte le eccezioni previste oggi. Così rischiamo che questo si debba fare tra quindici giorni!! Con perdite catastrofiche.

Perché il governo nell’ultimo DPCM continua a favorire le multinazionali online, che non pagano le tasse qui, permettendo di vendere generi non di prima necessità?”.

Maria Luisa Coppa aggiunge:

“Siamo chiamati alla responsabilità. Con responsabilità e con forza alle Istituzioni chiediamo questo: chi chiude oggi sia messo in condizioni di non chiudere per sempre”. È l’appello di Maria Luisa Coppa, presidente dell’Ascom Torino e di Confcommercio. “I settori del commercio, del turismo, parte dell’artigianato e dei servizi – osserva – sono chiamati a un grande sacrificio: chiudere per 15 giorni ciò che hanno creato, che ha creato posti di lavoro per i collaboratori e grande servizio per le comunità. Tutte le nostre imprese faranno la loro parte. Viviamo questo momento tra grandi contraddizioni talvolta ingiuste. In un Paese dove il commercio è stremato da un lungo periodo di crisi per consumi ridotti e tasse troppo alte, a fronte del grande sacrificio collettivo richiesto ad Imprese e cittadini, Amazon può continuare a operare indisturbato. Questo – dice la presidente di Ascom- è un insulto all’economia reale, quella che è tassata al 55% e alla quale viene richiesto un ulteriore sacrificio oggi. Un insulto alle partite Iva che, smettendo di lavorare, perdono il loro unico reddito”. Coppa ricorda che i commercianti “sono ancora in attesa di certezze su ammortizzatori sociali, tasse, imposte, mutui, bollette, reddito. Non basta sospendere, occorre tagliare da subito e tutelare il lavoro e la dignità di tutti, dipendenti e Imprenditori”.

