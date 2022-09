Lunedì 19 settembre sono iniziate le iscrizioni all’Unitre di Settimo che proseguiranno per tutto l’anno accademico 2022/2023. Tante saranno le iniziative e molte le novità che verranno proposte agli associati. “Abbiamo lavorato con impegno per questo nuovo programma perché volevamo che i nostri soci potessero avere una scelta molto vasta di corsi, conferenze e laboratori; penso che siamo riusciti nell’intento e quindi contenti del risultato”, ha affermato la presidente Emanuela Ferrero. Molte le docenze riconfermate ma anche tante interessanti novità attenderanno gli iscritti Unitre: sarà un anno ricco di nuovi corsi, eventi, iniziative e uscite didattiche che lo renderanno sicuramente vario e stimolante. “E’ importante che i nostri associati possano confrontarsi con i più svariati argomenti e attività, ma riteniamo fondamentale che tutto ciò avvenga in allegria e spensieratezza – ha aggiunto la Ferrero – perché la finalità del nostro sodalizio è anche aggregazione”. L’Unitre presenterà il nuovo programma durante la cerimonia di apertura che si terrà sabato 1° ottobre alle ore 15.30 presso la sala Consiliare.

“Invito tutti a partecipare a questo evento perché sarà un’occasione per conoscere i docenti ma anche l’opportunità per assistere ad un concerto per arpa a cura della professoressa Sara Terzano – ha concluso la presidente – anche per questa occasione abbiamo voluto aggiungere un tocco di novità”. Per chi fosse interessato, il programma è consultabile sul blog www.uni3settimoto.blogspot.it

Commenti