Grazie ad alcuni interventi messi in atto da Abaco Mobility, la concessionaria che si occupa dei parcheggi in città, in collaborazione con il comune di Settimo Torinese, ci sono tanti vantaggi parcheggiando nei park multipiano.

Negli ultimi mesi tanti e importanti interventi di miglioramento sono stati realizzati a Settimo Torinese in merito ai parcheggi. In particolare, diversi investimenti hanno riguardato i due parcheggi multipiano di piazza Campidoglio e piazza Volontari, da fine 2019 gestiti dall’azienda veneta Abaco Spa, tramite la sua divisione interna Abaco Mobility, che opera in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale di Settimo Torinese, società che cura anche l’intero piano della sosta cittadina.

“Gli investimenti hanno riguardato la riqualifica complessiva delle strutture e delle tecnologie dei 2 parcheggi multipiano attraverso l’installazione di nuove casse automatiche – spiegano da Abaco Mobility – abilitate sia al pagamento tramite banconote, monete e da ora con bancomat e carte di credito, sono state sostituite le barriere e le relative colonnine che ne abilitano ingresso ed uscita”. Sono state sostituite anche le vecchie lampade al neon con i led, è stato rinnovato l’impianto di sicurezza con videocamere in funzione 24 ore, sono stati sostituiti cancelli, saracinesca e basculante, mettendo in massima sicurezza sia gli accessi pedonali che carrabili ai multipiano. Infine, le porte pedonali sono accessibili solo agli abbonati o gli aventi titolo (chi ha parcheggiato all’interno prima della chiusura notturna), tramite tessera e lettori abilitati; altrimenti, rimangono aperte al pubblico esclusivamente in orario giornaliero dalle 6.30 alle 20.30, per evitare l’accesso nei parcheggi di qualunque estraneo.

Le tariffe di abbonamento per la sosta nei park multipiano di piazza Campidoglio e piazza Volontari sono state rimodulate pensando alla comodità di residenti, lavoratori e pendolari. “A ciò si aggiunga – continuano da Abaco Mobility – che parcheggiare la propria auto al coperto, sia d’estate che d’inverno, è un’ottima soluzione per proteggerla e mantenerla in buono stato”.

«La gestione della sosta in città risponde a varie esigenze: garantire un buon ricambio di parcheggi, in particolare intorno a determinati punti sensibili, e consentire un corretto utilizzo del centro storico tutelando pedoni e ciclisti senza tuttavia penalizzare gli automobilisti – interviene l’assessore alla viabilità Alessandro Raso – È un equilibrio complesso e le migliorie sui parcheggi coperti sono un elemento di questa strategia complessiva. Abbassando le tariffe per questi impianti puntiamo a incentivarne l’utilizzo».

Infine, chi desiderasse maggiori e più dettagliate informazioni può rivolgersi all’ufficio locale di Abaco Mobility – Settimo TO Park a Settimo Torinese (in via Giannone, 3 – terzo piano) oppure consultare il portale internet dedicato: www.settimoto.abacosmartcities.it

