SETTIMO. Le dosi dei vaccini anti-influenzali sono già finite

I medici di famiglia, stanno avendo difficoltà a ricevere le forniture di vaccino anti-influenzale dalla Regione. Negli ultimi giorni, sono stati costretti a sospendere il servizio di vaccinazione al Centro Bosio e a spostare le prenotazioni già fissate proprio per la carenza di dosi. I problemi non riguardano solo Settimo ma sono analoghi su gran parte del Piemonte.

Ieri mattina la sindaca Elena Piastra ha incontrato i rappresentanti dei medici e i vertici dell’ASL e ha fatto presente all’Azienda i problemi di approvvigionamento, sollecitando un rapido intervento da parte della Regione affinchè garantisca adeguata fornitura delle dosi di vaccino alle categorie a rischio (under 60 e pazienti con patologie).

«La carenza di vaccini dopo appena una settimana non è un segnale incoraggiante e i medici si aspettano che la Regione provveda rapidamente a fornire le dosi che aveva promesso senza ulteriori ritardi – precisa la sindaca – Il Comune, per conto suo, si è attivato per promuovere la campagna mettendo a disposizione dei medici un luogo sicuro e centralizzato per somministrare la vaccinazione, oltre che un sistema di prenotazione centralizzato. Un risultato che ha comportato un grande lavoro da parte del personale e dei volontari, che rischia di essere vanificato da carenze della Regione che non ci aspettavamo. Se davvero c’erano tali problemi di approvvigionamento, per quale ragione è stata abbassata l’età dei pazienti classificati a rischio da 65 a 60 anni? Soltanto per allargare la platea di chi rischia di rimanere senza vaccino?».

