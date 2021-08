Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN RAFFAELE CIMENA. Mercoledì consiglieri e giunta si sono ritrovati per l’ultimo consiglio comunale prima delle vacanze. Una seduta per programmare nuovi investimenti e ulteriori sgravi sulla Tari per le famiglie con un Isee inferiore ai 15 mila euro.

login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.