RIVAROLO CANAVESE. Contro il parco fotovoltaico di Argentera Rivarolo punta tutto sugli avvocati. Nei giorni scorsi l’amministrazione Rostagno ha affidato ad un legale l’incarico per valutare un ricorso al Tar contro la realizzazione del maxi-parco di Argentera, per il quale Città Metropolitana ha già dato il suo via libera. A presentare il progetto era stata una società che fa riferimento ad un fondo anglo-israeliano, la Ecopiedmont 1 srl. Si parla di un parco fotovoltaico gigantesco, tanto da coprire un’area grande quanto tredici campi da calcio.

Città Metropolitana discuteva dell’opera già dai [...]