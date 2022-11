Domenica 4 dicembre tutti a Milano!

La Pro Loco di Favria, sempre attiva e operosa, organizza per domenica 4 dicembre una gita a Fiera Milano-Rho per ammirare i prodotti di artigianato dell’Italia e del mondo.

Pensate che questa esposizione si sviluppa su 7 padiglioni, con 1.800 espositori e 80 Paesi del mondo rappresentati, con 29 ristoranti e 18 luoghi del gusto.

Ci sarà tutta l’Italia al gran completo, con tutte le sue venti regioni, così come una significativa area dedicata all’Europa dove spicca la Francia con i suoi artigiani e i suoi prodotti di qualità, ma anche l’Ungheria, la Spagna, il Portogallo, la Turchia e Malta. Dal Nord Africa ci saranno il Marocco, Tunisia e Algeria.

Dall’Asia si segnalano le partecipazioni di India, Iran, Indonesia e Nepal, mentre un’altra grande novità è rappresentata dalla partecipazione dell’Arabia Saudita. Si confermano anche quest’anno ‘La tua casa’, vetrina per le imprese artigiane specializzate nell’arredamento, ‘Moda & Design’, area dedicata al fashion e, infine, il ‘Salone della creatività’, dedicato agli hobbisti e alle arti creative e manuali tra decoupage e patchwork.

Gita il 4 dicembre, costo pullman 16 euro pax- partenza ore 7,45 piazza della Repubblica a Favria. Visita dei padiglioni e pranzo in libertà. Rientro al pullman per le ore 17. Arrivo a Favria per le ore 19 circa. Per prenotazioni entro il 20.11.2022 tel a Giusy cell 3409165339, Rosy cell 3351407531.