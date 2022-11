Il "super dottore del Pronto": non sarò più in "prima linea" con la mia squadra!

Nel mondo della sanità l’esserci, lo “stare in prima linea” non è una condizione secondaria, ma è l’essenziale, specialmente quando si è operativi al Pronto Soccorso! E' così che il dottor Enzo Castenetto, di Torrazza Piemonte, assunto dall'Azienda Sanitaria Locale 24 anni or sono, ha fatto di questa espressione la sua filosofia di vita, ed è proprio in questo modo che tutti noi lo ricorderemo, ora che è andato in pensione: “Il primario che c’è sempre stato nel momento del bisogno”. Laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, il dottor Castenetto si è subito specializzato in Medicina Interna e in Anestesia Rianimazione e Terapia Antalgica, maturando una forte esperienza nella gestione della sedazione per procedure chirurgiche. Dal 1986 al 1998 è stato anestesista-rianimatore presso la Divisione di Cardiochirurgia e successivamente presso il Centro Trapianti di Fegato dell’Ospedale S. Giovanni Battista Molinette di Torino. Il 21 luglio...

