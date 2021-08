Ascolta l'Audio Dell'Articolo

MAZZÈ. La Pro Loco di Mazzè presenta la festa della Madona d’Aust, edizione 2021. “Le troppe restrizioni non ci hanno permesso di organizzare di meglio – dicono gli organizzatori -, ma vogliamo farvi assaporare un pizzico di normalità e serenità nei nostri giorni di festa”.

Sabato 14, dalle 19, grigliata d’asporto con costine, salamelle e pollo a 13 euro e patatine fritte a 2.50, con prenotazione obbligatoria e prevendite entro martedì 10, presso la Tabaccheria Silvana, la Cartoleria Romina e il Parrucchiere Ivo; per l’asporto è necessario munirsi dei contenitori per gli alimenti. Info: Andrea 348.2475882.

Domenica 15, dalle 10 alle 18, in piazza Camino e Prola, la Pro Loco vi aspetta al Punto Informativo con i canestrelli di Tonengo.

Alle 11, in chiesa parrocchiale, santa messa solenne per la solennità della Beata Vergine Maria Assunta in Cielo, presieduta dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Piretto; la funzione sarà seguita dalla procesione con la statua dell’Assunta e la liturgia sarà animata dal Coro Parrocchiale.

Lunedì 16, Festa di San Rocco: alle 20.30, in via Vische, santa messa solenne presieduta da don Stefano Revello, seguita dalla processione per le vie del rione. Seguirà il rinfresco presso la “Trattoria del Centro”.

