KARATE. Shin Gi Tai da sballo al Trofeo Città di Ciriè

Ottima partenza nel nuovo anno per gli atleti della Shin Gi Tai che si sono confermati protagonisti al 17° Trofeo Città di Ciriè, gara che ha registrato la partecipazione di oltre 200 atleti e che ha visto il sodalizio canavesano conquistare 6 ori, 8 argenti e 3 bronzi. Nella categoria Cadetti cinture nere, primo posto per Tommaso Crivellin, seguito in seconda posizione da Enrico Zucco. Podio interamente monopolizzato dalla Shin Gi Tai quello della categoria Esordienti cinture marroni, con Giulia Fasana prima classificata davanti ad Aurora Lacopo e Cristina Vaudagnotto. Successo di Samuel Garagliano nella categoria Ragazzi cinture marroni e vittoria di Alessandro Locarni nella categoria Bambini cinture gialle. Spostando l’attenzione sulla categoria Ragazzi cinture bianche, doppietta della Shin Gi Tai con Alice Pippia prima davanti a Chanel Gaia Garruto; stesso copione nella categoria Bambini cinture bianche, con Matteo Melillo che vince precedendo sul podio Francesco Napoli. Si classificano al secondo posto Paolo Garagliano nella categoria Cadetti cinture verdi, Roberto Locarni nella categoria Amatori cinture arancio, Elias Sciotto nella categoria Esordienti cinture arancio e Andrea Baima Poma nella categoria Ragazzi cinture gialle. Ottima terza posizione, infine, per Marco Obert nella categoria Senior cinture nere.

Davvero un buon inizio per gli agonisti delle palestre di Busano, Rivara e Benne di Corio che hanno ancora una volta dimostrato la loro bravura grazie anche alla preparazione del M° Attilio Panetta e dell’allenatore Tony Bagnato.

Commenti