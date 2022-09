Una ventina di cittadini residenti in via Dei Chiodi, via San Michele, via Moncrava, via Monte Marzo e Canton Gabriel, pur non costituendo un comitato, ha iniziato da tempo una raccolta firme a sostegno di una petizione per la realizzazione di un marciapiede in via San Michele che partendo dal parco della polveriera (muro di cinta presso lo scolmatore) raggiunga il Canton Gabriel; la creazione sul percorso di un’area di sosta munita di panchine e tavoli e la realizzazione di due aree a parcheggio di attestamento dei mezzi di trasporto per [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.