Fino al prossimo 15 settembre sarà possibile partecipare alla narrazione fotografica corale proposta da Urban Reports 1 sull’Area dei 5 Laghi di Ivrea, individuata come zona pilota del Progetto LUIGI 2. L’area in oggetto è già sito di interesse comunitario e, dal 2016, Zona Speciale di Conservazione– vedrà l’istituzione del Parco dei Cinque Laghi.

Collocandosi in questo particolare contesto, la costruzione di una narrazione per immagini è stata proposta, fin dalla prima fase del progetto, come un’attività propedeutica alla lettura di un territorio e ad una riflessione collettiva su quelle che sono le valenze endogene di questa regione.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini del territorio a cui si chiede di scegliere un’immagine (una foto scattata o recuperata tra i ricordi di famiglia, oppure una cartolina) che racconti cosa, dal loro punto di vista, ha più bisogno di cura e attenzione nell’Area in esame.

L’immagine può riguardare: il Capitale Naturale (acqua, boschi, suolo, paludi, ..); il Capitale Prodotto (patrimonio storico-artistico, architettonico passato o contemporaneo, ..); il Capitale Umano (conoscenze, saperi, lavorazioni specifiche di questi luoghi, ..)

Per partecipare si può spedire l’immagine, specificando i dati di contatto e le coordinate del luogo fotografato, alla mail: vr@urbanreports.org (Oggetto: LA MIA IMMAGINE PER L’AREA DEI 5 LAGHI DI IVREA) – oppure consegnare l’immagine al Municipio del comune nell’apposito box “Foto Progetto LUIGI”, sempre allegando i contatti e le indicazioni del luogo immortalato. Le immagini raccolte andranno a comporre la narrazione fotografica, in fase di elaborazione, che sarà presentata nel corso di un evento pubblico e attraverso una mostra itinerante a fine 2021.

• LUIGI Linking Urban and Inner Alpine Green Infrastructures: l’acronimo, tradotto dall’inglese, significa “collegare le infrastrutture verdi tra le aree rurali e urbane”) è un progetto finanziato dall’Unione Europea a cui la Città Metropolitana di Torino partecipa in collaborazione con i comuni dell’Area dei 5 laghi di Ivrea (Cascinette d’Ivrea, Borgofranco d’Ivrea, Burolo, Chiaverano, Ivrea e Montalto Dora). Si pone come obiettivo quello di tutelare e valorizzare gli elementi naturali che non solo rendono bella e unica quest’area, ma che forniscono anche una serie di benefici (i cosiddetti “servizi ecosistemici) alla collettività (ad esempio contribuiscono a conservare la biodiversità, a fornire aria pulita e acqua pura, a mantenere la fertilità dei terreni e molto altro).

• Urban Reports è un collettivo che riunisce fotografi e ricercatori che indagano le dinamiche di trasformazioni dello spazio attraverso l’utilizzo della fotografia come linguaggio narrativo. Tra i co-fondatori di Urban Reports, Viviana Rubbo e Alessandro Guida sono impegnati sul progetto LUIGI

