IVREA. Maggioranza spaccata su Greta. Non sanno più come votare…

Ci volevano i ragazzi del Friday for future per mandare letteralmente in tilt una maggioranza già parecchio “frantumata” di suo. E il bello è che capito tutto questo a poche ore da un consiglio comunale in cui si dovrebbe discutere e approvare una mozione e pure la dichiarazione di emergenza climatica che è poi la stessa “bocciata” alcuni mesi e presentata da Francesco Comotto di Viviamo Ivrea. Il punto è proprio questo. Come si fa ad approvare oggi un testo che non è passato ieri? Come si fa a far rimangiare al consigliere Anna Bono tutto quel che ha detto sul cambiamento climatico non condizionato dall’uomo.

Un problema enorme, grande almeno quanto il pianeta terra. A mandare letteralmente in tilt la Lega è stato l’assessore Giuliano Balzola “da Crescentino” che l’altro venerdì pomeriggio, insieme al sindaco e al presidente del consiglio Diego Borla, ha incontrato i ragazzi promettendo loro il suo impegno e pure quello di tutti gli altri, senza peraltro averli avvertiti. Insomma ha cambiato idea e adesso s’è trasformato in un seguace di Greta. Cosa sapevano gli altri? Che la mozione sarebbe saltata a data da destinarsi essendo al 5° posto nell’elenco delle cose da discutere…. Questo fino a venerdì scorso, quando i “tre moschettieri” hanno deciso di accontentare i ragazzi.

E adesso che si fa? Si cerca una quadra e per arrivare ad una sintesi la maggioranza si incontrerà un po’ prima del consiglio, diciamo intorno alle 18,00 di domani (il consiglio è in programma alle 19).

“Prima del consiglio – dicono i tre moschettieri – a prescindere dalle rispettabilissime posizioni personali, vi faremo vedere come possiamo emendare i 5 disposti della mozione riguardanti la città, in modo che si possa andare sulla linea di quanto stiamo già facendo…”. E non ci va una sfera di cristallo per anticipare che sarà una massacro con il gruppo degli “Arrabbiati” destinato a diventare molto, ma molto, più grande di quello che è…

Commenti