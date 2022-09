Quando si parla di transizione ecologica viene subito in mente l’eolico, il fotovoltaico e oggi anche l’idrogeno ma sempre di energia si tratta. Eppure c’è davvero molto altro da fare per moderare l’impatto di una popolazione mondiale in crescita e sempre più esigente. Per esempio curare i fiumi, le montagne, le colline… Curarli per continuare a conviverci in armonia.

“Questa terra – disse e scrisse Diderot- è l’unica che abbiamo perderla sarebbe un errore irrimediabile…”.

E la si perde quando non si puliscono i fiumi e i torrenti e l’acqua, sempre più incanalata dalle costruzioni [...]