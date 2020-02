IVREA. Ivrea: festival di architettura dedicato a Olivetti

Il festival di architettura dedicato a Olivetti. L’amministrazione comunale di Ivrea intende dedicare ad Adriano Olivetti, nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa, il ‘Festival dell’Architettura sostenuto dal Mibact in programma a Ivrea dall’8 al 17 maggio. “L’eredità dell’imprenditore illuminato e innovativo, uomo di cultura e mecenate, è oggi più che mai viva e moderna così come la sua visione architettonica e urbanistica che ha fatto di Ivrea una città Unesco”, spiega il sindaco Stefano Sertoli. Per tutto ciò che Adriano Olivetti è stato e per l’importante eredità che ha lasciato, la Giunta porterà in un ‘ordine del giorno la decisione di dedicargli il “Festival dell’Architettura’.

