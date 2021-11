Il giallo del bando per la ricerca di un nuovo presidente della Fondazione Guelpa spuntato fuori come un arcobaleno il giorno dopo la presentazione di una interpellanza a firma dei consiglieri Massimo Fresc e Francesco Comotto che, manco a dirlo, proprio di questo avrebbero voluto parlare al consiglio comunale in programma per lunedì 29 novembre. Una specie di “barbartrucco“. Sembra quasi che ce l’avessero nel cassetto, pronto da tirar fuori non appena qualcuno avesse chiesto lumi.

Sarebbe la seconda volta che capita. Un paio di consigli comunali fa, infatti, si è litigato – e pure tanto – sulla riapertura post-pandemica della biblioteca avvenuta nelle more di un’interpellanza ancora da discutere. L’assessore Costanza Casali si era inalberata come mai la si era vista fino a quel momento lì, peraltro sostenendo che la “polemica” avrebbe pesantemente condizionato la partecipazione della città al bando “Capitale del libro”.

Giallo permettendo, è indubbio che l’Amministrazione comunale guidata da Stefano Sertoli sulla presidenza della Guelpa abbia dormito sonni profondi, contando su un articolo dello Statuto che in assenza di un Presidente assegna le relative funzioni al vice, nello specifico all’avvocato Bartolomeo Corsini.

In ogni caso è da giugno che Roberto Battegazzorre si è dimesso – dice lui – per motivi di salute, e non abbiamo motivo di non credergli. Un peccato, considerando che con Roberto Battegazzorre era stato possibile instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione con tutta l’Opposizione ed erano state avviate iniziative concrete per la nuova biblioteca che è l’obiettivo principale di questa Istituzione nata nel giugno del 2004 per gestire il lascito della benefattrice Lucia Guelpa.

La mozione – che data la lunga premessa non verrà approvata – avrebbe impegnato il Sindaco ad avviare con urgenza il percorso per la nomina del nuovo Presidente della Fondazione Guelpa coinvolgendo il Presidente della Commissione.

“l ruolo del Presidente definito dallo statuto della Fondazione Guelpa ( art 9, art.10, art.12) è fondamentale per il funzionamento della Fondazione – scrivono Fresc e Comotto – il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, lo convoca e lo presiede, inoltre il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione i progetti dei programmi annuali di attività e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Alla luce di queste fondamentali funzioni del Presidente deve essere garantita la sua nomina in tempi brevi al fine di non condizionare in modo negativo le attività svolte dalla Fondazione. La situazione transitoria ed eccezionale che vede da cinque mesi la mancanza di un Presidente regolarmente nominato dal Sindaco ha creato un’anomalia che altera gli equilibri interni nelle votazioni del Consiglio di Amministrazione e limita le prerogative del Sindaco e del Consiglio Comunale…”.

Diciamo che questa seggiola è un po’ sfigata? Diciamocelo. Ai tempi di Carlo Della Pepa quasi stava per cadere l’amministrazione comunale a causa di un uomo (Domenico Jallà) che tutto voleva fare tranne che relazionare sul lavoro svolto. Poi, da Torino, è arrivata, suggerita dal senatore Virginia Tiraboschi, la “SuperStar” Luca Beatrice. Poveretto. Non ha fatto in tempo a toccare terra che già lo avevano fatto scappare via a gambe levale….

“La conflittualità tra il Consiglio Comunale, il Presidente e il Sindaco, le dimissioni frequenti, i problemi interni al Consiglio di Amministrazione – stigmatizzano Fresc e Comotto – hanno ostacolato e rallentato la realizzazione degli scopi della Fondazione, riteniamo, alle luce di questi fatti del passato che sia necessario tutelare la Fondazione e quindi procedere alla nomina del nuovo Presidente nel rispetto dello Statuto…”.

Per la cronaca, chi volesse presentare la propria candidatura alla nomina di Presidente della Fondazione Guelpa, avrà tempo sino al 22 dicembre, inviando la domanda all’Ufficio Protocollo, tramite raccomandata (fa fede la data di spedizione) a/r o PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ivrea.to.it. Nella domanda si dovranno indicare, oltre al titolo di studio e i requisiti civici e professionali anche le esperienze in ambito culturale e delle cariche pubbliche o degli incarichi ricoperti.

Ah già, giusto, dimenticavamo: in base ad una recente modifica dello statuto il presidente non sarà più nominato dal Sindaco ma dal Consiglio Comunale.

Commenti