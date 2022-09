A Torino e un po’ in tutta Italia la situazione “bollette” è esplosiva e non sono pochi gli stabili ai quali le società energetiche han deciso di tagliare le forniture per “morosità”. L’allarme è stato lanciato da alcuni amministratori di condominio, coda velenosa di un cartello appiccicato da Iren, con un po’ di nastro adesivo, al cancello di ingresso di un condominio.

A Ivrea il “polso della situazione” ce l’ha la società AEG Coop che ha in portafoglio qualcosa come 21 mila soci, per la maggior parte residenti in Canavese.

Stando ai resoconti degli uffici [...]