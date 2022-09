L’ASD Echidna Chivasso rompe il ghiaccio nel Campionato Federale di ginnastica ritmica 2022-2023! Domenica 11 settembre, a Biella, si è svolta la prima prova del Campionato di Specialità Gold. Data estremamente a ridosso delle ferie estive che rischiava di essere determinante per il risultato finale. La compagine verde-nera non si è fatta trovare impreparata e, sebbene ci sia ampio margine di miglioramento, ha raccolto i primi frutti del lavoro estivo. Per l’ASD Echidna è scesa in pedana tra le Junior 1, classe 2009, Arianna Demedici nelle specialità di cerchio e [...]





