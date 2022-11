Nel weekend dall’11 al 13 novembre a Druento si terrà la prima edizione della Sagra della rapa in Piazza Oropa, organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Alpini Sezione di Druento, patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale e dalla Città Metropolitana di Torino.

La scelta di questo ortaggio ha origini lontane, che legano la rapa al territorio druentino.

Si narra che la parte terminale del campanile della chiesa di San Sebastiano abbia la stessa forma della rapa. Da qui, probabilmente, nasce il nomignolo “ravot” che fu attribuito ai druentini.

Tra le varie coltivazioni agricole, che in passato rappresentavano le attività principali, i druentini erano specializzati nella coltivazione della rapa.

In occasione della sagra, alcuni cittadini hanno deciso di seminare la rapa nei mesi estivi dopo la raccolta del grano ed ora è arrivato il momento della raccolta e, soprattutto, della degustazione.

In Piazza Oropa, sarà presente uno stand gastronomico gestito dal Gruppo Alpini, per assaggiare un delizioso menù a base di rapa, grazie alle ricette tramandate nel tempo, accompagnate da prodotti tipici, come il miele, il salame crudo, la polenta concia e i formaggi.

Pe concludere in dolcezza, i tradizionali torcetti, la focaccia e la “mandriotta”, il tutto abbinato al “ratafià” un liquore dolce, sciropposo e gustoso, preparato dall’infusione a freddo di fiori, frutta, noccioli, zucchero, acquavite ed un ingrediente segreto.

Assaggiare per indovinare!

Durante tutto l’arco della festa sarà possibile acquistare i prodotti enogastronomici del territorio.

Di seguito il programma completo della sagra della rapa: Venerdì 11 novembre, ore 17.00, apertura giostre in corso Carlo Brero.

Lettura animata “La Rapa Gigante” a cura de I Retroscena

alle ore 19.30.

Alla stessa ora è prevista l’apertura dello stand gastronomico con menù storico e prodotti del territorio.

Sarà presente anche un angolo esposizione prodotti locali e l’intrattenimento musicale con il Duo Mister Wonder

Sabato 12 Novembre, poi, alle ore 19.30 riaprirà lo stand Gastronomico con intrattenimento musicale con la Fisaorchestra Pietro Derio.

Domenica 13 Novembre, alle ore 10.00, partirà l’esposizione di laboratori di creatività locale.

Alle ore 12.30 l’apertura dello Stand Gastronomico. Nello stesso giorno è previsto anche lo spettacolo cabarettistico con Federico Basso.

La manifestazione si concluderà con la premiazione del concorso “La Rava d’Or”, da parte di Federico Basso che selezionerà la rapa più pesante.

“La sagra è nata per promuovere il valore delle tradizioni e delle proprie origini, passando per il sostegno all’agricoltura biologica, con l’intento di ottenere benefici anche sulle attività commerciali locali in termini di promozione turistica del nostro paese. Un particolare ringraziamento per il prezioso supporto del Gruppo Alpini di Druento che si occuperanno della gestione dello stand gastronomico e della preparazione di prelibatezze a base di rapa e non solo. Ringraziamo anche la Regione Piemonte, il Consiglio Regionale e la Città Metropolitana di Torino per aver creduto e sostenuto il nostro nuovo progetto”, così commenta soddisfatta Marinella Orsino, Vice Sindaco di Druento.

Necessaria la prenotazione per la cena ai seguenti numeri: 011 99 40 711 – 338 54 52 982 – 339 33 80 080 – 347 46 43 320.