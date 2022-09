Primo giorno di scuola “movimentato” al liceo “Isaac Newton” di Chivasso.

Ieri mattina, al suono della campanella, una rappresentanza di tre classi dello scientifico e una del classico ha manifestato di fronte alla scuola.

Il motivo? Semplice: le quattro classi sono state trasferite dalla Città Metropolitana, per mancanza di spazi, da via Paleologi a via Ajma, in quattro aule della scuola alberghiera Ubertini.

Una scelta che non piace ai ragazzi e ai genitori.