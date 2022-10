“Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un’anima”, scrisse un tempo Victor Hugo.

Anime ferite quelle di Potty e Ottavia, i due meticci rimasti orfani della loro padrona, Giuseppina Arena, la chivassese uccisa lo scorso 12 ottobre con tre colpi di pistola in volto.

Giusy, come la chiamavano tutti coloro che la conoscevano, era una donna tormentata dal passato, che in sella alla sua bicicletta era solita cantare a gran voce il suo dramma esistenziale, come se quel canto potesse riempirle l’anima fino al turbamento, tanto da [...]