CHIVASSO. Medici e personale girano un video per ringraziare delle donazioni

“Il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo Noi.” – intona così la canzone di Jovanotti che fa da sottofondo al video girato dagli infermieri della Medicina di Chivasso, di ringraziamento per le donazioni.

Sì, perché il grande spettacolo di queste giornate sono proprio loro… I medici e gli infermieri dell’Ospedale di Chivasso che in prima linea “combattono” il Covid-19.

Quelli che con mascherine, cuffiette, camici e guanti provano a ‘rallegrare’ questo momento con un video, per dire a tutti: ” Grazie, Andrà tutto bene.”

Grazie per il calore e l’affetto che hanno ricevuto dai tanti che li hanno incrociati in corsia o da quelli che da casa apprezzano la missione che quotidianamente portano avanti.

Un grazie dal valore immenso, per Noi che in verità non potremmo mai “ricambiare” o “eguagliare” abbastanza a fronte di quello che fanno e che continueranno a fare in questa battaglia.

Commenti