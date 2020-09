CHIVASSO. Concordia, la magia che nasce dalla passione per la ritmica

Si dice che la ginnastica ritmica ti dia la possibilità di liberare i propri sogni e farli innalzare fino al cielo ed è così che tra un nastro, una palla, un cerchio, una clavetta o una fune, si crea la magia.

Una magia che la Società di Ginnastica Concordia di Chivasso mette in risalto da ormai 15 anni, quando nel lontano settembre 2005, le ex ginnaste Francesca Cavallerio e Gaia Mistura, accomunate da questa bella passione e con lo scopo di promuovere questo sport nel territorio, la fondarono.

Come tutte le grandi realtà, partite da un piccolo gruppo di ginnaste, a piccoli passi Concordia è poi cresciuta, tale da raggiungere e superare i 250 iscritti.

Ad oggi, affiliata al CONI ed alla Federazione Ginnastica d’Italia, organizza diversi corsi di ginnastica ritmica principalmente per le bambine che, già dai tre anni, possono avvicinarsi a questo mondo, dapprima con un approccio semplice, che diventa poi gradualmente più ricco e complesso, fino ad arrivare alle pedane di gara del settore agonistico.

Lo sport dei piccoli attrezzi, così viene definito e in cui il nastro, la palla, il cerchio, le clavette e la fune prendono vita tra le mani delle ginnaste, creando quella magia caratterizzata dall’eleganza, unita all’espressività e alla coordinazione.

A lato di questi sinuosi movimenti ed accompagnate da una melodia musicale, le ginnaste eseguono poi salti, equilibri e rotazioni, destreggiandosi con questi cinque attrezzi in modo fantasioso e imprevedibile.

Il percorso di una ginnasta della Concordia prende forma già in tenera età, in cui le piccole dai tre ai cinque anni si dilettano nella Baby Gym, un corso propedeutico che permette loro di esprimersi con il movimento e di conoscere il proprio corpo.

Dai 6 anni in poi invece, proseguono con i corsi di Ritmica di Base suddividi in base all’età, in tre livelli. Le bambine che poi presentano particolari attitudini possono essere selezionate per il settore agonistico, iniziando nel Preagonismo per passare poi, dagli 8 anni, nell’ Agonismo di Base o nell’Agonismo di Specializzazione.

Seguite da uno staff specializzato e formato prevalentemente da ex ginnaste, le bambine svolgono le lezioni nel tardo pomeriggio, in orari differenti a seconda dei corsi e delle sedi dislocate in Chivasso, Settimo, Caluso, Gassino, Castiglione e Rivalba.

La Società Concordia inoltre ha da sempre partecipato ai Campionati di Ginnastica Ritmica, organizzati dalla Federazione, ottenendo brillanti risultati e conquistando podi in tutte le gare e titoli a livello nazionale, interregionale e regionale. Una delle prossime prove di campionato della stagione autunnale infatti, si svolgerà domenica 25 ottobre, proprio a Chivasso presso il Palalancia.

Una Società di magia e di bellezza la Concordia quindi, in cui il tempo dedicato allo sport si unisce alla passione, creando così delle piccole, grandi ginnaste che con il cuore fanno volteggiare in aria, non solo gli attrezzi, ma anche il loro talento.

INFORMAZIONI:

Presidente: Maria Luisa Zenti Sede: Via Mezzano 28 Chivasso

Contatti: 339/7446460 E-mail: sgconcordia2005@gmail.com

Sito web: www.sgconcordia.com Facebook: societaginnastica.concordia

Instagram: @SGConcordia Twitter: sgconcordia

Commenti