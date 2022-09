Paura, ieri sera, per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di Stradale Torino 32 a Chivasso. Erano le 23 quando è arrivato l’allarme al numero unico 112 e in pochi istanti le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’alloggio. C’era la squadra dei volontari di Chivasso e quella di Torino Stura oltre all’autoscala di Volpiano. L’inquilino, un ragazzo di 25 anni del Senegal, è stato medicato da un’equipe del 118 per alcune scottature riportate nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi. A provocare le fiamme sarebbe stato [...]





