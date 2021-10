Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Bastava il 40% più 1 dei voti. Alle 13 di oggi l’affluenza alle urne, a Ceres, è già ben oltre: al 72%. E le urne rimangono aperte fino alle 15. Davide Eboli, unico candidato di questa tornata elettorale, sarà sindaco per il terzo mandato.

«Credo sia un ottimo risultato, ne sono molto contento, non solo per me ma per tutta la squadra – commenta -. In questi 5 anni abbiamo fatto tanto, soprattutto considerando gli ultimi due di pandemia nel quale abbiamo dato un servizio notevole al territorio grazie alla collaborazione con l’AslTo4 e con i tanti volontari delle nostre associazioni. Questa era la prima elezione a Ceres con una lista sola e ringrazio tutti i ceresini che hanno capito l’importanza di recarsi alle urne per superare il quorum ma soprattutto per darci un segnale sul lavoro svolto in questi 5 anni. Certo, si può sempre fare meglio e noi cercheremo di farlo ed anche per questo motivo abbiamo rinnovato la nostra lista con innesti di grande qualità».

Eboli lavorerà in primis sui servizi e soprattutto, ormai cavallo di battaglia, sullo sviluppo della ferrovia Torino-Ceres. «Dal 2023 la ferrovia sarà collegata al centro di Torino e ci batteremo con forza per far sì che anche nelle nostre Valli il servizio possa migliorare – prosegue -. È fondamentale per far crescere Ceres, aumentare il numero di residenti e di turisti».

La squadra di Eboli si metterà velocemente al lavoro. «Ringrazio tutti quanti per la fiducia concessa, chi è venuto a votare ma anche chi non è venuto, perché noi lavoreremo per tutti, da subito – conclude -. Abbiamo lavorato con il cuore e lo faremo per altri 5 anni. Ringrazio tutti per questo risultato, ma in primis i miei genitori per avermi sostenuti in tutti questi anni, per avermi fatto diventare la persona che sono».

