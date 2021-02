E’ arrivata contro l’Alessandria la terza vittoria in campionato dell’Independiente Ivrea. Le ragazze allenate da Massimo Pairotto non lasciano scampo alle rivali dominandole in largo e in lungo per 90’. Match che sin dal fischio d’inizio si tinge di arancione. Le eporediesi [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti