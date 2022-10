Brutto incidente ieri sera sull’autostrada Torino-Milano nel tratto compreso tra Rondissone e Chivasso Est, in direzione Torino. Un furgone ha tamponato un suv Suzuki che si è ribaltato rimanendo completamente distrutto. Alla guida Rita Munari, 81 anni, residente a Ivrea. S’è salvata per miracolo e non ha voluto che l’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso intervenuta sul posto la portasse all’ospedale di Chivasso per le prima cure. Il giorno dopo, al pronto soccorso dell’Ospedale di Ivrea i medici le hanno diagnosticato una frattura alle costole e svariati ematomi. L’incidente è stato rilevato dalla polizia stradale di Novara, che dovrà appurarne le responsabilità.

“Sto bene – ha raccontato a tutti il giorno dopo – Mi fascerò, prenderò gli antinfiammatori e continuerò a fare la mia vita di sempre…”.

Munari stava rientrando a casa dopo essere stata ad un evento a Brandizzo organizzato dall’amica Silvia Contran e dal marito per celebrare il titolo di “Maestri del gusto” appena ottenuto dalla Camera di Commercio.

