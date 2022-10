Sono dati che complicano sensibilmente il bilancio dell’Ente, che per coprire i maggiori costi dovrà recuperare le risorse da altri capitoli di spesa. Illuminazione pubblica, scuole, edifici pubblici: sono spese di illuminazione e riscaldamento che impattano in maniera pesante, anche se con sfumature diverse dal punto di vista dei bilanci. Alcune bollette pesano direttamente sul Comune, altre sono a carico delle società controllate. Ad esempio Patrimonio ha in carico l’illuminazione pubblica (in bolletta +600mila euro rispetto al 2021) mentre Fondazione ECM la Biblioteca, l’Ecomuseo, il Teatro Garybaldi e la Suoneria (+200mila). Le [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.