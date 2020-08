SETTIMO. Partono i lavori per la passerella di via Brofferio, riaprirà a Settembre?

Entro l’inizio dell’anno scolastico la passerella di via Brofferio dovrebbe riaprire i battenti. Dopo i lavori effettuati in officina, infatti, lunedì 10 agosto sono iniziati i primi interventi proprio sulla passerella. “I tecnici – spiega il vice sindaco Giancarlo Brino – lavoreranno 4 ore per notte con [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti