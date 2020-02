IVREA. Sindaco e Mugnaia in lacrime. Il precedente risale al 1960…

Intorno alle 18 di domenica il sindaco Stefano Sertoli, berretto frigio in testa, s’è preso coraggio, ha riunito gli aranceri e ha dato la “notizia” che ormai stava circolando da più di un paio d’ore sui telefonini del popolo in battaglia, non foss’altro che il Governatore della Regione Alberto [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti