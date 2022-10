Tutti a chiedersi cosa succederà nel centrodestra adesso che la non più eletta in Parlamento Virginia Tiraboschi, con un pos,t ha salutato tutti dal suo profilo di Facebook. “Sono stati – scrive tra le altre cose l’ex senatrice – quattro anni intensi che porterò nel mio cuore come esperienza di vita prima di tutto, e poi anche come esperienza professionale a servizio della comunità. Una parentesi che non voglio chiudere definitivamente, ma che mi vede in un momento di profonda riflessione per quanto la politica ti presenta come conto finale…”.

Insomma tanti saluti, baci [...]